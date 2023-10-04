04.10.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники з початку року прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку 2023 року провели профілактичне чищення 200 км каналізаційних мереж та капітально відновили 429 колодязів із заміною люків та плит перекриття.

Про це повідомив сьогодні, 4 жовтня, заступник директора з виробництва комплексу Ігор Вороненко, передає РЕДПОСТ.

«Прочищення каналізаційних трубопроводів планово проводимо всіма районами міста, ця процедура допоможе запобігти майбутнім аварійним ситуаціям на системах стоків. Намагаємося максимально прочистити до початку холодів, тому що при мінусовій температурі зменшується пропускна спроможність магістралей, що призведе до засмічень. Для очищення трубопроводів використовуємо різні методи, залежно від можливостей та ступеня забруднення. Нерідко поєднуємо кілька технологій», - наголосив Ігор Вороненко.

За його словами, незважаючи на складнощі воєнного часу, системним планово-попереджувальним оглядом уже охопили понад 450 км каналізаційних колекторів та підготовка господарства водовідведення до експлуатації у зимовий час, інтенсивно триває. Також щодня відпрацьовується понад 80 заявок від споживачів на усунення різних аварійних ситуацій на об'єктах стоків.

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«Оперативно відновлюємо пропускну спроможність каналізаційних магістралей зруйнованих обстрілами. У ремонтах та перекладках застосовуємо лише сучасні та якісні матеріали. Так, з початку року оновили понад 1,1 км аварійних ділянок колекторів.

Найбільш масштабні заміни трубопроводів провели на провулку Овочевому, на проспекті Людвіга Свободи, на вулиці Олександра Зубарєва, на вулиці Великій Панасівській та на початку вересня закінчили перекладання ділянки на проспекті Гагаріна, - наголосив заступник директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення».