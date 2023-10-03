03.10.2023 13:41 Рита Парфенова

Енергетики дали світло у деокуповане село Харківськох області

Населений пункт Ізюмського району, який був знеструмлений з квітня 29022 року, під'єднали до електромережі.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, фахівці компанії "Харківобленерго" частково відновили подачу електроенергії в селі Курулька, що входить до складу Барвінківської громади.



Перед початком повномасштабного вторгнення, в селі було 75 житлових будинків.



Внаслідок ворожих обстрілів населений пункт та електричні мережі зазнали серйозних пошкоджень, і у мешканців села не було світла з квітня 2022 року.

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Процес відновлення живлення абонентів у селі Курулька розпочався ще влітку 2023-го після розмінування ліній електропередачі. Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів високовольтного проводу у лінії напругою 10 кВ.

Наразі тривають роботи щодо відновлення мереж напругою 0,4 кВ протяжністю 7 кілометрів, які були повністю зруйновані. Потрібно замінити ще близько 60 опор. Планується, що підключення споживачів в селі Курулька буде завершено до кінця жовтня.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Борщова Харківського району.