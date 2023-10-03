    
Главная Новини Харкова ЖКГ Енергетики дали світло у деокуповане село Харківськох області
03.10.2023  13:41   Рита Парфенова

Енергетики дали світло у деокуповане село Харківськох області

Населений пункт Ізюмського району, який був знеструмлений з квітня 29022 року, під'єднали до електромережі.

Новини Харкова: у селі Курулька частково відновили подачу електроенергії

Як повідомляє РЕДПОСТ  із посиланням на пресслужбу ХОВА, фахівці компанії "Харківобленерго" частково відновили подачу електроенергії в селі Курулька, що входить до складу Барвінківської громади.

Перед початком повномасштабного вторгнення, в селі було 75 житлових будинків.

Внаслідок ворожих обстрілів населений пункт та електричні мережі зазнали серйозних пошкоджень, і у мешканців села не було світла з квітня 2022 року.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Процес відновлення живлення абонентів у селі Курулька розпочався ще влітку 2023-го після розмінування ліній електропередачі. Енергетикам довелося замінити 12 опор та 10 кілометрів високовольтного проводу у лінії напругою 10 кВ.
 
Наразі тривають роботи щодо відновлення мереж напругою 0,4 кВ протяжністю 7 кілометрів, які були повністю зруйновані. Потрібно замінити ще близько 60 опор. Планується, що підключення споживачів в селі Курулька буде завершено до кінця жовтня.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці Липецького району електричних мереж (РЕМ) АТ "Харківобленерго" відновили електропостачання у селі Борщова Харківського району.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  світло, електропостачання, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 ЖКГ У селищі під Харковом появиться світло вперше з початку війни 19.09 ЖКГ На Харківщині енергетики забезпечать світлом прифронтову громаду 13.09 Суспільство РНБО попереджає про фейкову новину, яку розповсюджують в Україні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 