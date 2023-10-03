Енергетики дали світло у деокуповане село Харківськох області

Населений пункт Ізюмського району, який був знеструмлений з квітня 29022 року, під'єднали до електромережі.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, фахівці компанії "Харківобленерго" частково відновили подачу електроенергії в селі Курулька, що входить до складу Барвінківської громади.
Перед початком повномасштабного вторгнення, в селі було 75 житлових будинків.
Внаслідок ворожих обстрілів населений пункт та електричні мережі зазнали серйозних пошкоджень, і у мешканців села не було світла з квітня 2022 року.
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