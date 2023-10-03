Пішов із дому і не повернувся: на Харківщині розшукували хлопчика

В Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього хлопця.
2 жовтня близько 23:30 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Ізюм. Жінка розповіла, що її 16-річний син пішов о 17:00 на прогулянку та не повернувся додому вчасно, його мобільний телефон не відповідав.
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