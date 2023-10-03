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03.10.2023  14:05   Рита Парфенова

Пішов із дому і не повернувся: на Харківщині розшукували хлопчика

В Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього хлопця.

розшук
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 

2 жовтня близько 23:30 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Ізюм.  Жінка розповіла, що її 16-річний син пішов о 17:00 на прогулянку та не повернувся додому вчасно, його мобільний телефон не відповідав.

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На пошуки підлітка особовий склад поліції підняли по тривозі. Поліцейські обійшли знайомих родини, друзів зниклого та вже за годину його розшукали.
 
Жодних протиправних дій щодо хлопця скоєно не було. Хлопця повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду.
 
Раніше РЕДПОСТ писав про розшук 14-річної дівчини з смт Краснокутськ.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  розшук, харків
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