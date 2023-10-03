Пішов із дому і не повернувся: на Харківщині розшукували хлопчика

03.10.2023 14:05 Рита Парфенова

В Ізюмському районі поліцейські оперативно розшукали неповнолітнього хлопця.

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2 жовтня близько 23:30 до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від мешканки міста Ізюм. Жінка розповіла, що її 16-річний син пішов о 17:00 на прогулянку та не повернувся додому вчасно, його мобільний телефон не відповідав.

На пошуки підлітка особовий склад поліції підняли по тривозі. Поліцейські обійшли знайомих родини, друзів зниклого та вже за годину його розшукали.

Жодних протиправних дій щодо хлопця скоєно не було. Хлопця повернули батькам та провели з родиною профілактичну бесіду.