03.10.2023 14:30 Віталій Хінєвіч

Харків'янин у мережі Інтернет виправдовував збройну агресію росії проти України

СБУ встановила, що 58-річний мешканець Харкова розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, для популяризації протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував власну сторінку у соціальній мережі.

У своїх публікаціях прибічник ворога виправдовував злочини рф, поширював пропагандистські матеріали та глорифікував дії окупаційної армії.

Частина його публікацій дискредитовували українських військовослужбовців, а сам зловмисник звинувачував їх у обстрілах житлових кварталів Харкова.

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На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова.