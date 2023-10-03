03.10.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно реагують на позаштатні ситуації

Бригади аварійно-відновлювальних робіт КП «Харківводоканал» оперативно реагують на позаштатні ситуації і в понеділок усунули 16 аварій на водоводах міста, передає РЕДПОСТ .

Значний обсяг відновлювальних заходів було проведено у Новобаварському районі, де бригади Олександра Кожанова та Миколи Репринцева ліквідували аварійні ситуації на ділянках трубопроводів на вулицях Петра Болбочана, Коростельській та Пермській.

У першому випадку виявили доволі серйозні пошкодження на магістралі діаметром 300 мм. Проте, ухвалили рішення працювати без відключення харків'ян від водопостачання та оперативно впоралися із завданням. Також з подачею води під час ремонтів були і мешканці вулиць Коростельської і Пермської. Після завершення відновлювальних робіт території впорядкували», – поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

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Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».