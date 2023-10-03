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03.10.2023  11:40   Віталій Хінєвіч

Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» шукає творчого та креативного ландшафтного дизайнера-озеленювача, передає РЕДПОСТ .

 
Вимоги до кандидатів:
 
  • профільна освіта;
  • досвід роботи в галузі від 1 року;
  • наявність портфоліо;
  • естетичний смак, знання особливостей озеленення та сучасних тенденцій у ландшафтному дизайні.

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Підприємство пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату, цікаві проєкти та можливість реалізувати свої творчі задуми.
 
За детальною інформацією звертатися за тел.: (095) 590-00-71.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики повернули світло у ще одне село Харківського району.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, вакансії
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