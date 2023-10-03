Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу

КП «Харківблагоустрій» шукає творчого та креативного ландшафтного дизайнера-озеленювача, передає РЕДПОСТ .
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Настав час, як кажуть, «збирати каміння». Ідеальний час завершити черговий етап своїх справ або навіть довести якусь важливу справу до логічного завершення.
У Харкові майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Без опадів.
Щорічно 3 жовтня у багатьох країнах проводяться заходи у рамках Всесвітнього дня тверезості та боротьби з алкоголізмом.
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