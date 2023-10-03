03.10.2023 11:59 Рита Парфенова

Науковий центр у Харкові майже рік виплачував зарплату чужим працівникам: заступник гендиректора під підозрою

У Харкові оголошено про підозру у сліжбовій недбалості заступнику гендиректора наукового центру за причинення понад 600 тис. грн збитків внаслідок безпідставної виплати заробітної плати.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, мова йде про виплату заробітної плати працівникам дитячого оздоровчого лагеря, який передали на баланс іншої установи.



Так, дитячий оздоровчий табір у селі Дачне Зміївського району (на теперішній час це Чугуївський район) у 2020 році був офіційно переданий з балансу наукової установи у спільну власність територіальних громад, сіл, селищ, міст Зміївського району. Комунальна форма власності на цей табір була зареєстрована за Зміївською районною радою (наразі — Слобожанська селищна рада Чугуївського району).



У зв’язку з цим було ліквідовано відповідний структурний підрозділ у науковій установі, але у самому оздоровчому таборі штатні і структурні зміни проведено не було, бо особа, яка на той час тимчасово виконувала обов’язки генерального директора, не вжила необхідних заходів і не надала вказівок, передбачених посадовою інструкцією.

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Як наслідок, низка співробітників виконувала функціональні обов’язки на території оздоровчого табору, не маючи жодних трудових відносин з його новим власником. При цьому заробітна плата їм нараховувалась і виплачувалась науковим центром.



За період з листопада 2020 по серпень 2021 року безпідставно виплачено понад 600 тис. грн заробітної плати співробітникам, які фактично працювали на іншого роботодавця, чим завдано збитків науковій установі.



За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру одному із заступників генерального директора наукового центру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).



Досудове розслідування проводять слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

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