07.03.2023 10:30 Рита Парфенова

Реконструкція дитсадка під Харковом завдала шкоду державі

Службова недбалість підприємця, який контролював реконструкцію дитсадка у Мерефі, завдала значної шкоди державі.





Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у місті Мерефа повинен був інженер технічного нагляду на посаді директора ТОВ.



Підприємець підписав офіційні документи про виконаний обсяг робіт, хоча знав, що роботи підприємством виконані не в повному обсязі та не відповідають вимогам нормативів у галузі будівництва.



Легковажне ставлення до роботи призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно було перераховано бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.



Директору ТОВ повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що інженер технагляду підозрюється у службовій недбалісті при будівництві мотузкового парку в Лозовій.



