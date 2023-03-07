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07.03.2023  10:30   Рита Парфенова

Реконструкція дитсадка під Харковом завдала шкоду державі

Службова недбалість підприємця, який контролював реконструкцію дитсадка у Мерефі, завдала значної шкоди державі.

Новини Харкова: підприємець підозрюється у службовій недбалості

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, контролювати реконструкцію будівлі дитячого садка у місті Мерефа повинен був інженер технічного нагляду на посаді директора ТОВ.

Підприємець підписав офіційні документи про виконаний обсяг робіт, хоча знав, що роботи підприємством виконані не в повному обсязі та не відповідають вимогам нормативів у галузі будівництва.

Легковажне ставлення до роботи призвело до того, що на рахунок підприємства безпідставно було перераховано бюджетні кошти у сумі майже 1,5 млн гривень.  

Директору ТОВ повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що інженер технагляду підозрюється у службовій недбалісті при будівництві мотузкового парку в Лозовій.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  службова недбалість, прокуратура, харків
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