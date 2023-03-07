07.03.2023 11:13 Рита Парфенова

Якість джерельної води перевірили у Харкові: результат дослідження

Протягом 2022 року в рамках моніторингу проводилися дослідження якості та безпечності питної води з каптажів джерел на території міста Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомили РЕДПОСТ у областному лабцентрі, у місті Харкові досліджено 46 проб води з 12-ти каптажів природних джерел.

Протягом 2022 року відхилення від гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками реєструвались у воді 9-ти джерел:

парк «Юність»,

селище Олешки,

Саржин яр,

Манжосів яр,

«Петренки–1»,

«Петренки–2»,

«Петренки-3»,

вул. Бучми,

«Олексіївська балка».

За санітарно-хімічними показниками не відповідала нормативним вимогам вода з 3-х каптажів джерел:

у парку «Юність» (за показником жорсткості та вмістом нітратів),

«Олексіївська балка» (за вмістом нітратів),

«Петренки–3» (за показниками кольоровості, каламутності та перманганатної окиснюваності).

Результати досліджень свідчать, що колодязі та природні джерела не можуть розглядатись як джерела більш якісної та безпечної води, ніж водопровідна. Підземні водоносні горизонти, які живлять джерела нецентралізованого водопостачання, не захищені від поверхневих забруднень біологічного та хімічного походження. Тому необхідно завжди кип’ятити воду з будь-яких колодязів та джерел.



Однією з основних проблем питного водопостачання Харківського регіону залишається високий вміст нітратів у воді шахтних та трубчастих колодязів. В 43,3% досліджених проб колодязної води вміст нітратів перевищував гранично допустиму концентрацію (ГДК) у 1,1 – 6,7 раза. Найвищі концентрації нітратів виявлені у колодязях на територіях Богодухівського, Красноградського та Харківського районів.

Таку воду ні в якому разі не можна використовувати для вигодовування немовлят, приготування їжі та задоволення питних потреб дітей до 3-х років. Нітрати, які містяться у воді навіть в межах допустимих норм, небезпечні для малолітніх дітей через особливості функціонування їх організму, який буде страждати від нестачі кисню навіть за відсутності видимих клінічних симптомів. Тому батькам необхідно з великою відповідальністю ставитись до вибору питної води для малечі. Найкращий вибір – спеціальна фасована вода.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули пошкодження на трубопроводах.



