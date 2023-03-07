07.03.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Чоловік активно співпрацював з окупантами на Харківщині: справа направлена до суду

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця із селища Шевченкове Куп’янського району Харківської області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що після приходу росіян зрадник отримав посаду в місцевому каральному органі окупантів у травні 2022 року. В цей час окупаційна влада активно розбудовувала свою репресивну систему.

«Тож правоохоронець і став їм у пригоді. Втім посаду отримав не одразу. Спочатку був черговим у відділку. Приймав заяви та поглиблював знання російського законодавства, адже діяти потрібно було вже по правилах окупантів.

Через місяць «плідної праці» загарбники офіційно призначили його виконуючим обов’язки старшого дільничного інспектора та видали відповідне посвідчення. А ще за деякий час він став старшим дільничним»,- йдеться у повідомленні.

За роботу на ворога чоловік встиг отримати 100 тис. російських рублів, а далі довелося тікати до росії, адже Збройні сили України звільнили селище Шевченкове.

Колишній правоохоронець обвинувачується у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.



