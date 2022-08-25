25.08.2022 18:39 Дмитро Колонєй

Інженер під Харковом зробив небезпечним розважальний парк

Чоловіка під Харковом підозрюють у недбалості.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2019 року між одним з управлінь Лозівської міської ради Харківської області та ТОВ-підрядником укладено договір щодо будівництва мотузкового парку в Лозовій.

Хід, об’єм і якість робіт контролювались інженером технічного нагляду, який несумлінно поставився до виконання своїх службових обов’язків. Не провівши належну перевірку, підозрюваний підписав звітну документацію із внесеними до неї фальсифікованими даними щодо використаних матеріалів і вартості виконаних робіт. У подальшому на підставі цих документів складено акт приймання виконаних робіт та безпідставно перераховано на рахунок ТОВ-підрядника майже 150 тис. грн, чим завдано збитків державному бюджету.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюють співробітники Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.