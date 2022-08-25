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25.08.2022  19:11   Дмитро Колонєй

У Харкові трамвай тимчасово не поїде на Журавльовку

У Харкові трамвай не буде курсувати по вулиці Шевченка у п'ятницю.


Фотография из открытых источников
Як повідмоляє РЕДПОСТ, з посиланням на Департамент інфраструктури, трамвай №27 тимчасово змінить маршрут прямування.

Забронено рух трамваїв у напрямку центру з 10:00 до 12:30 26 серпня 2022 року:

  • по вул. Героїв Праці, на ділянці від ст. м. «Героїв праці» до вул. Шевченка,
  • по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Героїв Праці до ст. м. «Київська», 
  • по вул. Мойсеївській, вул. Віринській та в’їзду Семиградському, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.

Трамвай №27 курсуватиме наступним чином:

  • розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - ст. м. «Героїв Праці».
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
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