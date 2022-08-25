25.08.2022 19:11 Дмитро Колонєй
У Харкові трамвай тимчасово не поїде на Журавльовку
У Харкові трамвай не буде курсувати по вулиці Шевченка у п'ятницю.
Фотография из открытых источников
Як повідмоляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Департамент інфраструктури, трамвай №27 тимчасово змінить маршрут прямування.
Забронено рух трамваїв у напрямку центру з 10:00 до 12:30 26 серпня 2022 року:
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по вул. Героїв Праці, на ділянці від ст. м. «Героїв праці» до вул. Шевченка,
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по вул. Шевченка, на ділянці від вул. Героїв Праці до ст. м. «Київська»,
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по вул. Мойсеївській, вул. Віринській та в’їзду Семиградському, на ділянці від вул. Шевченка до вул. Академіка Павлова.
Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії.
Трамвай №27 курсуватиме наступним чином:
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розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - ст. м. «Героїв Праці».
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