25.08.2022 19:32 Дмитро Колонєй

У Харкові комунальники ліквідують аварію на Полтавському Шляху

Про це інформує КП «Харківводоканал».



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланнм на КП «Харківводоканал», працівники підприємства ліквідовують пошкодження на ділянці магістрального трубопроводу холодного водопостачання діаметром 800 мм на вул. Полтавський Шлях у Новобаварському районі.

За словами заступника директора з виробництва комплексу «Харківводопостачання» Миколи Завади, аварійна ситуація на ділянці технічно зношеного трубопроводу, що забезпечує водопостачання частини Новобаварського та Холодногірського районів, сталася напередодні.

Щоб під час тривалої комендантської години не залишати людей без води, було ухвалене рішення не припиняти водопостачання. Ремонтники негайно розпочали земляні роботи і, незважаючи на значне залягання мереж - понад 4 м, оперативно визначили місце пошкодження.

«Сьогодні виконуються підготовчі заходи, а потім ремонтники перейдуть до реставраційних та зварювальних робіт на трубопроводі. Ремонт плануємо закінчити сьогодні та до 20:00 відновити подачу води», - зазначив Микола Завада.

Також він наголосив, що після ліквідації пошкодження територію обов'язково впорядкують.