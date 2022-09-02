02.09.2022 19:04 Дмитро Колонєй

Смерть немовля: під Харковом чекають на суд лікарі (фото)

Під Харковом завершено досудове розслідування - судитимуть двох медиків.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року вагітна мешканка Дергачівського району була доставлена до пологового відділення районної лікарні Харківської області бригадою швидкої медичної допомоги на 41 тижні вагітності.

Під час перебування жінки у пологовому відділенні в порушення вимог чинного законодавства лікарем акушером-гінекологом та завідувачем пологово-гінекологічного відділення недообстежено стан вагітної та її плоду.

Через неправильне призначення лікарських засобів та нездійснення необхідних досліджень хлопчик помер внутрішньоутробно.

При належному виконанні професійних обов’язків лікарів вагітність жінки мала закінчитись народженням живої дитини.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

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