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02.09.2022  19:04   Дмитро Колонєй

Смерть немовля: під Харковом чекають на суд лікарі (фото)

Під Харковом завершено досудове розслідування - судитимуть двох медиків.

Померла дитина під час пологів, чекають на суд лікарі-винуватці трагедії. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року вагітна мешканка Дергачівського району була доставлена до пологового відділення районної лікарні Харківської області бригадою швидкої медичної допомоги на 41 тижні вагітності.
 
Під час перебування жінки у пологовому відділенні в порушення вимог чинного законодавства лікарем акушером-гінекологом та завідувачем пологово-гінекологічного відділення недообстежено стан вагітної та її плоду. 
Через неправильне призначення лікарських засобів та нездійснення необхідних досліджень хлопчик помер внутрішньоутробно. 
 
Померла дитина під час пологів, чекають на суд лікарі-винуватці трагедії. Новини Харкова
 
При належному виконанні професійних обов’язків лікарів вагітність жінки мала закінчитись народженням живої дитини.
Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.
 
Померла дитина під час пологів, чекають на суд лікарі-винуватці трагедії. Новини Харкова
 
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Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  смерть, умер младенец, харьков, роды, дергачи, халатность
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