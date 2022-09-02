02.09.2022 19:36 Дмитро Колонєй

У Харкові жінка публічно вихваляла країну-агресора (фото)

У Харкові затримали прихильницю окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ , зпосиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 29 серпня 2022 року 50-річна жінка, перебуваючи у черзі в одній з адміністративних установ м. Харкова, публічно підтримувала ворожу країну. Жінка виправдовувала агресію РФ та пояснювала людям, що дії сусідньої держави йдуть на благо для всієї України.

Крім того, прихильниця «руського миру» висловлювала підтримку знищення українських міст та населення і стверджувала, що Харків є частиною РФ.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. Жінці повідомлено про підозру за фактом виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).