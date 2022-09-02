Ворог завдав десятки ударів по населеним пунктам Харківщини (відео)

02.09.2022 20:01 Дмитро Колонєй

Оперативна інформація станом на вечір 2 вересня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Зокрема, вночі та зранку завдано 5 ракетних ударів по місту Харків, два з яких із зенітного ракетного комплексу С-300. Також, по Іванівці випущено 23 реактивні снаряди з систем залпового вогню “Град” та “Ураган”, два з яких - касетними боєприпасами. Нанесено 9 авіаударів по населених пунктах Мар’їнка, Соледар, Перемога, Зайцеве.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території нашої Держави.

Авіація Повітряних Сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ Збройних Сил України продовжує нанесення ударів по критично важливим об’єктам противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами й пальним.