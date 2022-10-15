15.10.2022 17:57 Дмитро Колонєй

Недбалого інженера судитимуть під Харковом

Обвинувальний акт щодо інженера мотузкового парку під Харковрм передано до суду.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2019 року між одним з управлінь Лозівської міської ради Харківської області та ТОВ-підрядником укладено договір щодо будівництва мотузкового парку в Лозовій.

Хід, об’єм і якість робіт контролювались інженером технічного нагляду, який несумлінно поставився до виконання своїх службових обов’язків. Не провівши належну перевірку, обвинувачений підписав звітну документацію із внесеними до неї фальсифікованими даними щодо використаних матеріалів і вартості виконаних робіт. У подальшому на підставі цих документів складено акт приймання виконаних робіт та безпідставно перераховано на рахунок ТОВ-підрядника майже 150 тис. грн, чим завдано збитків державному бюджету.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.