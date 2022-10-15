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15.10.2022  18:32   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про підключення лікарень Харкова до тепла

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.


Ігор Терехов поінформував про підключення лікарень Харкова до тепла
Як повідомляє РЕДПОСТ, Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував у ефірі національного телемарафону, що лікарні Харкова вже підключені до тепла.   
 
За його словами, у житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови. В лікувальні заклади міста Харкова дали тепло. 
 
«Я благодарен нашим коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» за то, что очень тщательно подготовились к отопительному сезону. Мы переложили практически 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет крайне сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены», - наголосив Ігор Терехов. 
 
Також мер подякував харків'янам, які економно витрачають електроенергію.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, отопительній сезон, харьков, агрессия россии
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