15.10.2022 18:32 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поінформував про підключення лікарень Харкова до тепла

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов поінформував про підключення лікарень Харкова до тепла



Як повідомляє РЕДПОСТ , Харківський міський голова Ігор Терехов поінформував у ефірі національного телемарафону, що лікарні Харкова вже підключені до тепла.

За його словами, у житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови. В лікувальні заклади міста Харкова дали тепло.

«Я благодарен нашим коммунальным предприятиям «Харьковские тепловые сети», «Харьковводоканал» за то, что очень тщательно подготовились к отопительному сезону. Мы переложили практически 200 км магистральных трубопроводов, подготовили котельные. Этот отопительный сезон будет крайне сложным, и это не зависит, к сожалению, от нас. Российский агрессор целенаправленно разбивает инфраструктуру. Мы будем делать все возможное и порой невозможное, чтобы его пройти, чтобы у людей в домах было тепло. У нас есть газ, необходимые объемы закуплены», - наголосив Ігор Терехов.

Також мер подякував харків'янам, які економно витрачають електроенергію.