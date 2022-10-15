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15.10.2022  19:03   Дмитро Колонєй

Діти Харкова відправили подарунки захисникам (фото)

Привітання воїнам пролунали також у рамках марафону «Харків вдячний».

Відправили подарунки захисникам діти Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, понад 1,5 тис. привітань.надіслали діти у рамках марафону «Харків вдячний», приуроченого до Дня захисників та захисниць України.
 
За інформацією  Департамента культури, у якості привітання українських героїв діти читали вірші, писали листи, створювали малюнки, картини, аплікації, співали, танцювали та грали на музичних інструментах. 
 
Відправили подарунки захисникам діти Харкова
 
«Дякуємо всім учасникам за кожне послання, за кожне добре слово, щиру посмішку та вдячність нашим захисникам і захисницям», - зазначили у департаменті.  
 
Відправили подарунки захисникам діти Харкова
 
Напередодні Дня захисників та захисниць України юні читачі бібліотек Слобідського району зробили сюрприз воїнам. Діти відправили поштою на фронт пакунки зі своїми листами, малюнками і смаколиками.  
 
«Всі привітання знайшли своїх адресатів. Бійці отримали посилки, були щиро зворушені, зраділи та зробили крок у відповідь: підготували фото- та відеозвернення з фронту з побажаннями дітям. Це ще раз підтвердило, що саме у важкі часи війни дуже важлива увага до кожного. Підтримка та вдячність об'єднують нас, а наша єдність - запорука перемоги», - зазначили у Департаменті культури.
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  день защитников и защитниц, дети, харьков
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