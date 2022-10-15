15.10.2022 19:03 Дмитро Колонєй

Діти Харкова відправили подарунки захисникам (фото)

Привітання воїнам пролунали також у рамках марафону «Харків вдячний».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, понад 1,5 тис. привітань.надіслали діти у рамках марафону «Харків вдячний», приуроченого до Дня захисників та захисниць України.

За інформацією Департамента культури, у якості привітання українських героїв діти читали вірші, писали листи, створювали малюнки, картини, аплікації, співали, танцювали та грали на музичних інструментах.

«Дякуємо всім учасникам за кожне послання, за кожне добре слово, щиру посмішку та вдячність нашим захисникам і захисницям», - зазначили у департаменті.

Напередодні Дня захисників та захисниць України юні читачі бібліотек Слобідського району зробили сюрприз воїнам. Діти відправили поштою на фронт пакунки зі своїми листами, малюнками і смаколиками.

«Всі привітання знайшли своїх адресатів. Бійці отримали посилки, були щиро зворушені, зраділи та зробили крок у відповідь: підготували фото- та відеозвернення з фронту з побажаннями дітям. Це ще раз підтвердило, що саме у важкі часи війни дуже важлива увага до кожного. Підтримка та вдячність об'єднують нас, а наша єдність - запорука перемоги», - зазначили у Департаменті культури.