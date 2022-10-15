15.10.2022 19:33 Дмитро Колонєй

Чоловік під наркотиками та без водійських прав їздив Харковом (фото)

Патрульні Харкова затримали водїя-правопорушника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Патрульну поліцію, вдень 15 жовтня 2022 року, на вулиці Чугуївській, патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили, що водій - під вппивом наркотичного сп’яніння. Від відмовивися від запропонованого йому огляду на стан сп‘яніння.

Встановлно, що це не першей правопорушення водія протягом року. Він неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та судом був позбавлений права керування.

На кермувальника патрульні склали адміністративні протокол за ч.3 ст. 130 (Відмова від огляду на стан наркотичного сп’яніння) та винесли постанову про накладання штрафу у сумі 20 400 грн за ч.4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Загалом за минулу добу патрульні виявили 29 водіїв з ознаками сп‘яніння.