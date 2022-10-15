15.10.2022 20:27 Дмитро Колонєй
В Україні подорожчали ще два продукти: які саме та наскільки
Оновлені цінники супермаркетів.
Фотография из открытых источников
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Аgro News, оновлені цінники великих супрермаркетів України. Виявилося , що в Україні подорожчали сири та ковабаса.
Сири
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твердий сир голландський 45% марки Звени Гора коштує в середньому 379,60 грн/кг. що на 20 грн дорожче, ніж у вересні. За два тижні сир суттєво подорожчав. Найдешевше продукт можна купити в мережі супермаркетів Метро та “Ашан” – по 359,90 грн за кг. За 250 г такого ж сиру українцям доведеться заплатити загалом 129 грн.
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сир ТМ Комо російський 50% зріс у ціні з 311,26 грн/кг до 341,95 грн/кг.
Ковбаси
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сирокопчена ковбаса Алан Брауншвейзька подорожчала в середині жовтня з 553,86 до 595,78 грн/кг. За 375 г цієї ковбаси доведеться заплатити в середньому 229,91 грн.
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ковбаса варено-копчена салямі виробника Глобине коштує 67,90 грн за 460 г.
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варена ковбаса докторська (Алан) змінилася з 259,07 до 282,00 грн. За 400 г цієї ж ковбаси слід заплатити в середньому 102,26 грн. Найнижчий цінник – 96,88 грн. найнижча ціна цієї ковбаси - 211,50 грн за кг, а також ковбаса докторська Глобине коштує 213 грн за кг. Що дрожче, ніж у вересні коли вона вартувала 197,57 грн/кг.
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