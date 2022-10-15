Окупант описує тиск ЗСУ та мріє вибратися з війни в Україні (відео)

15.10.2022 21:35 Дмитро Колонєй

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою телефонна розмова загарбника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у розмові військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців, мізки яких промиті пропагандою.