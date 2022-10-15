Окупант описує тиск ЗСУ та мріє вибратися з війни в Україні (відео)

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою телефонна розмова загарбника.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, у розмові військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців, мізки яких промиті пропагандою.
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День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
Ранок та вечір у Харкові будуть ясними, вдень очікується хмарність. Без опадів.
ООН та ЮНІСЕФ оголосили 15 жовтня Всесвітнім днем миття рук.
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