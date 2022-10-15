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15.10.2022  21:35   Дмитро Колонєй

Окупант описує тиск ЗСУ та мріє вибратися з війни в Україні (відео)

Про це свідчить перехоплена воєнною розвідкою телефонна розмова загарбника.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР  МО України, у розмові військовий РФ розповів про ситуацію на Херсонському напрямку та добровольців, мізки яких промиті пропагандою.  

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, деморалізація, україна
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