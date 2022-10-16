16.10.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 жовтня

Вдень у Харкові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +1°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 71%. Атмосферний тиск 762 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +9°...+11°C (відчувається як +11°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 59%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +8°...+6°C (відчувається як +10°C). Вітер східний, 4 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Народні прикмети

Вважалося, що цей день зиму тягне.

Наші пращури вважали, що перший сніг за сорок днів до зими випадає, і у минулі часи цього дня насправді нерідко йшов перший сніг.

А якщо 16 жовтня буде теплим днем, то на перші морози можна до 2 листопада і не чекати.