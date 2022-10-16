16.10.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Емоції сьогодні візьмуть гору над логікою, тому день вдалий для самовираження та особистих стосунків. А відповідальні справи найкраще залишити будням.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Можливо, ви проведете день під впливом емоцій, до частини, здебільшого приємних. Слідкуйте, щоб ваш стан не відволікав від запланованих справ.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Сьогодні інтуїція – все ваше. Якщо доля поставить перед вибором: зірки радять ухвалювати рішення серцем, а не головою.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Час рухатися вперед. Не важливо, чи це буде зміна курсу життя, перестановка в будинку або оновлення гардеробу. Головне – зміни.

Рак (22 червня – 23 липня)

Несподівана звістка може внести корективи у ваші плани. Так чи інакше доведеться переглянути свій початковий графік.

Лев (24 липня – 23 серпня)

День рішучих дій! Саме сьогодні, якщо підете наперекір думці оточуючих, надасться шанс відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Сьогодні вам може бути складно прийняти рішення, навіть у дрібницях. Шукайте в цьому плюси: надмірне обмірковування ситуації знизить ймовірність помилок у справах до абсолютного нуля.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ситуація може вимагати взятися за справи, які давно відкладали у довгу скриньку. Не варто шукати виправдання бездіяльності і лінощів - розчистіть завали, що накопичилися, для чогось нового і цікавого.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки пророкують: ви здатні впоратися з будь-якою справою і показати себе навколишнім із найвигіднішого боку. Особливо вдалі зустрічі із новими людьми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Сьогодні можете випробувати «труднощі перекладу» у спілкуванні з оточуючими. Головне – не гасати, і зможете донести свої думки без спотворень.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Присвятіть день творчості. Як запевняють небесні світила, у будь-якій справі, де потрібний креативний підхід, зумієте проявити себе на «відмінно».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Слід бути акуратнішими з грошима – не важливо, це ваш власний це гаманець чи ні. День схиляє до спонтанних покупок, великих витрат, ризикованих вкладень та грошових авантюр.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У будь-яких справах прорахуйте всі кроки на кілька кроків уперед. Це допоможе діяти рішуче, але без помилок і знайти вигоду для себе навіть там, де ніхто з оточуючих цього не очікував.