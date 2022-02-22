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22.02.2022  15:20   Дмитрий Колоней

Афера на миллион: в Харькове задержали халатного чиновника (фото)

Неосмотрительный представитель харьковской больницы может поплатится свободой.

Криминал Харьков: Чиновник растратил лишний миллион на генераторы
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Амила Омарова, в конце 2020 года Харьковская Областная больница и общество с ограниченной ответственностью заключили договор на закупку 5 приборов бесперебойного питания – дизель-генераторов.
 
Начальник одного из отделов больницы, ответственный за проведение закупок, не проведя мониторинг предложений поставщиков и не изучив рыночную цену дизель-генераторов, закупил приборы по завышенным ценам.
 
Криминал Харьков: Чиновник растратил лишний миллион на генераторы
 
Своими действиями мужчина нанес государству ущерб: разница между рыночной стоимостью и фактически перечисленной суммой за товар составила почти миллион гривен. 
 
22 февраля 2022 года ему было сообщено о подозрении. Чиновнику грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей. без такового.
 
 

 

Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, халатность, харьков
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