22.02.2022 15:20 Дмитрий Колоней

Афера на миллион: в Харькове задержали халатного чиновника (фото)

Неосмотрительный представитель харьковской больницы может поплатится свободой.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководитель Шевченковской окружной прокуратуры Амила Омарова, в конце 2020 года Харьковская Областная больница и общество с ограниченной ответственностью заключили договор на закупку 5 приборов бесперебойного питания – дизель-генераторов.

Начальник одного из отделов больницы, ответственный за проведение закупок, не проведя мониторинг предложений поставщиков и не изучив рыночную цену дизель-генераторов, закупил приборы по завышенным ценам.

Своими действиями мужчина нанес государству ущерб: разница между рыночной стоимостью и фактически перечисленной суммой за товар составила почти миллион гривен.

22 февраля 2022 года ему было сообщено о подозрении. Чиновнику грозит лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей. без такового.