05.06.2021 10:14

В Харькове умер ребенок из-за халатности врачей

В Харьковской области произошла ужасная трагедия. Из-за равнодушия врачей умер 5-летний мальчик,

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на информацию «Балаклея ФМ» в фейсбуке. Сообщается, что 1 июня родители привезли ребенка в Балаклейскую больницу с жалобами на боль в животе. Однако ребенка в медучреждении никто не осмотрел, так как медики были заняты проведением операции.

Около 2 часов ребенок мучался с болями в животе, но к нему так никто и не подошел. Спустя какое то время ребенок самостоятельно с родителями поднялся на третий этаж после сдачи анализов. В итоге мальчика решили направить в харьковскую больницу. В машине скорой помощи мальчик заснул и больше не просыпался. Медики констатировали смерть ребенка.

Врачи областной больницы предварительно говорят, что смерть ребенка наступила из-за интоксикации организма.

Позже замдиректора по детству и родильной помощи Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения Любовь Белодед сообщила, что мальчик умер реанимации Харьковской областной клинической больницы №1. У него было подозрение на аппендицит.

Ранее сообщалось, что из-за халатного отношения медиков Лозовского роддома, во время родов умер новорожденный