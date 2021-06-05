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05.06.2021  09:13   

ДТП: В Харькове мотоциклист попал под колеса авто (ВИДЕО)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На Большой Панасовской сбит мотоциклист

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - ДТП.

Авария произошла на Большой Панасовской.

По предварительной информации, Нивой сбит мотоциклист.

Насколько известно, никто не пострадал.

Подробностей о причинах аварии пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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