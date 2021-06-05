ДТП Харьков: На проспекте Гагарина - авария с переворотом легковушки

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 5 июня Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 5 и 6 июня Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.