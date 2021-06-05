ДТП Харьков: На проспекте Гагарина - авария с переворотом легковушки

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харкове - ДТП.
Авария произошла на одной из городских магистралей города - проспекте Гагарина.
Очевидцы сообщают о перевернувшейся в результате аварии легковушке.
По предварительной информации, столкнулись Daewoo Lanos и Renault Kangoo.
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Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
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