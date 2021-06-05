В Харькове будут судить экс-чиновника полиции с сообщником. Новости Харькова

05.06.2021 10:48

Афера на инвалидности: В Харькове будут судить экс-чиновника полиции

В Харькове направлено в суд обвинение коррупции в отношении начальника сектора полиции и его сообщника.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, в ходе следствия выяснилось, что экс-начальник сектора ГУ Нацполиции предлагал своим коллегам, которые освобождаются из органов Национальной полиции, решить вопросы, связанные с получением социальных выплат в связи с потерей трудоспособности.

Он за взятку обещал успешное прохождении медико-социальной экспертной комиссии, оформление инвалидности и ускоренное получение выплат. В тандеме с ним действовал еще один бывший коп, который в схеме занимался подготовкой и оформлением документов для назначения пенсии и выплаты единовременного пособия от государства.

Выяснилось что двое полицейских оформили черз этот коррупционный дуэт документацию, получили помощь от государства на сумму более 145 000 гривен каждому, передали через посредника 30 000 гривен начальнику сектора ГУНП в Харьковской области за решенный вопрос.

Экс-копам светит срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.