Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь посетил школу №80.
Сегодня, 5 июня 2021 года в средней общеобразователной школе №80 прошел последний звонок.
Поздравить школьников с началом смостоятельного жизненного пути пришел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
"Дорогие выпускники! Сейчас раздастся последний звонок и вы вступите во взрослую, самостоятельную жизнь. Жизнь, котрая дожна сложиться для вас успешно и прекрасно, потому, что в вас вложили душу преподаватели, потосу, что вас любят ваши родные и близкие, ваши родители. И потому, что вы - харьковчане, - обратился к выпускникам школы Игорь Терехов
Вспоминая свой последний звонок и волнение, которое он в свое время испытываал Игорь Терехов пожелал, чтобы волнение школьников переросло в радость, чтобы они были самодостатчными, успешными людьми и чтобы им в жизни сопутствовала удача.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Возможны ошибки из-за торопливости, но в целом вы сумеете удержать ситуацию под контролем.
Чуда синоптики не обещают: в выходные сохранится дождливая и не по сезону прохладная погода.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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