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05.06.2021  12:12   

Последний звонок в Харькове: Игорь Терехов поздравил школьников (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь посетил школу №80.


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Сегодня, 5 июня 2021 года в средней общеобразователной школе №80 прошел последний звонок.

Поздравить школьников с началом смостоятельного жизненного пути пришел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Дорогие выпускники! Сейчас раздастся последний звонок и вы вступите во взрослую, самостоятельную жизнь. Жизнь, котрая дожна сложиться для вас успешно и прекрасно, потому, что в вас вложили душу преподаватели, потосу, что вас любят ваши родные и близкие, ваши родители. И потому, что вы - харьковчане, - обратился к выпускникам школы Игорь Терехов

Вспоминая свой последний звонок и волнение, которое он в свое время испытываал Игорь Терехов пожелал, чтобы волнение школьников переросло в радость, чтобы они были самодостатчными, успешными людьми и чтобы им в жизни сопутствовала удача. 

  

 

Тэги:  терехов, последний звонок, харьков
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