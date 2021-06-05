05.06.2021 12:12

Последний звонок в Харькове: Игорь Терехов поздравил школьников (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь посетил школу №80.



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Сегодня, 5 июня 2021 года в средней общеобразователной школе №80 прошел последний звонок.

Поздравить школьников с началом смостоятельного жизненного пути пришел исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

"Дорогие выпускники! Сейчас раздастся последний звонок и вы вступите во взрослую, самостоятельную жизнь. Жизнь, котрая дожна сложиться для вас успешно и прекрасно, потому, что в вас вложили душу преподаватели, потосу, что вас любят ваши родные и близкие, ваши родители. И потому, что вы - харьковчане, - обратился к выпускникам школы Игорь Терехов

Вспоминая свой последний звонок и волнение, которое он в свое время испытываал Игорь Терехов пожелал, чтобы волнение школьников переросло в радость, чтобы они были самодостатчными, успешными людьми и чтобы им в жизни сопутствовала удача.