Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: В Харькове две фуры столкнулись на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО)
05.06.2021  12:43   

ДТП: В Харькове две фуры столкнулись на перекрестке (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове - ДТП.

На перекрестке городских магистралей - проспектов Ландау и Гагарина - столкновение.

Дорогу не смогли поделить две фуры. 

Подробностей о причинах и пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о смертельном ДТП, в котором погибли три человека.
Тэги:  дтп, авария, харьков
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