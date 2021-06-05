05.06.2021 13:17

Игорь Терехов поздравил учителей, школьников и их родителей с последним звонком (ФОТО)

Руководитель города призвал выпускников гордиться Харьковом и с достоинством нести те ценности, которые им передали учителя и родители.



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Сегодня, 5 июня, во всех харьковских школах прозвучал долгожданный последний звонок.

Одиннадцатиклассники готовились к этому празднику по-особенному. Ведь он знаменует для них прощание со школой и начало взрослой жизни. Для них сегодня – цветы и аплодисменты, напутственные слова и рукопожатия.

Вначале торжественная линейка. Потом последний звонок. И один из самых трогательных моментов – прощальный вальс. Репетировали его месяц, если не больше.

Игорь Терехов посетил сегодня пять школ в разных районах городах: 172-ю, 25-ю, 80-ю, 119-ю и 116-ю. Визит руководителя города добавил празднику атмосферы торжественности. Игорь Терехов поздравил выпускников и, конечно же, их родителей и педагогов, которые все годы учебы были рядом.

“С достоинством несите по жизни те ценности, которые вам передали учителя и родители. Гордитесь тем, что вы харьковчане. Цените незабываемые моменты школьной дружбы”, – сказал Игорь Терехов выпускникам.

Вспоминая свои школьные годы, руководитель города также отметил, что он сохранил в сердце огромную благодарность учителям, а с одноклассниками поддерживает дружеские отношения, хоть многие из них и разъехались по разным странам мира.