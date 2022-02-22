22.02.2022 15:10 Яна Чернобай

Стало известно, кто стал "Учителем года 2022" в Харькове

В ККЗ " Украина" чествуют победителей городского этапа всеукраинского конкурса "Учитель года-2022".

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Конкурс проводился в четырех номинациях "Искусство", "Право", "Биология" и "Информатика", а также девять лауреатов.

Согласно результатам городского конкурса, в номинации "Биология" стал учитель биологии гимназии № 47 Андрей Самойлов. В номинации "Информатика" одержал победу учитель информатики технического лицея № 178 Елена Шконда. В номинации "Искусство" одержал победу учитель музыки ЗОШ № 42 Светлана Фартушна. В номинации "Право" победил учитель правоведения гимназии №178 правоведения Евгения Евтушенко.

Каждый из четырех победителей представил яркое театрализованное шоу, характеризующее их предмет, увлечения, жизненную позицию. Зрители в один миг перенеслись в виртуальную реальность игры Джуманджи, пообщались с графом Калиостро, помогли казакам найти Берегиню и отправится в музыкальное путешествие с пиратами Карибского моря.

В свою очередь, Игорь Терехов поздравляя победителей, и отметил, что такие педагоги - гордость Харькова, зажигают огнем науки детские сердца, учат не только предмету, а мудрости жизни, учат мыслить и познавать мир. Пожелал уверенно двигаться вперед, достигая самых высоких результатов.

В городском туре взяли участие 36 учителей. 9 из них стали лауреатами конкурса, 4 победителями.

Победители и лауреаты награждены Благодарностями харьковского городского головы и сертификатами о получении денежной премии Игорь Терехов вручил лично.

В течение года победители будут получать ежемесячную городскую премию в размере 10 тысяч гриве, лауреаты - 3 тысячи гривен. Четверо победителей уже стали лидерами следующего областного этапа.