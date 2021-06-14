Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Малыш утонул в ванной: В Харькове осужден отец, бросивший ребенка в беде
14.06.2021  15:31   

Малыш утонул в ванной: В Харькове осужден отец, бросивший ребенка в беде

Суд приговорил мужчину за убийственную халатность.

В Харькове в ванной утонул ребенок - отцу вынесен приговор. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на прокуратуру, вынесен приговор отцу, допустившему гибель сына.
 
Московский райсуд Харькова признал 34-летнего мужчину виновным по статье оставления малолетнего ребенка в опасном состоянии (ч. 3 ст. 135 УК Украины).
 
Вердикт - 3 года 6 месяцев лишения свободы.
 
Как уточняет руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, в августе 2019 34-летний мужчина был дома с годовалым ребенком.
 
Мужчина, поместив малыша в наполненную ванну, оставил его без присмотра, уйдя в другую комнату.
 
Ребенок, находясь в ванной, самостоятельно выбраться из нее не смог, из-за чего наглотался воды и умер.
 
Идет время подачи апелляционных жалоб на указанный приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания
 
Источник:   Прокуратура
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