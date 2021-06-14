14.06.2021 15:31

Малыш утонул в ванной: В Харькове осужден отец, бросивший ребенка в беде

Суд приговорил мужчину за убийственную халатность.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на прокуратуру, вынесен приговор отцу, допустившему гибель сына.

Московский райсуд Харькова признал 34-летнего мужчину виновным по статье оставления малолетнего ребенка в опасном состоянии (ч. 3 ст. 135 УК Украины).

Вердикт - 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Как уточняет руководитель окружной прокуратуры Руслан Скуратович, в августе 2019 34-летний мужчина был дома с годовалым ребенком.

Мужчина, поместив малыша в наполненную ванну, оставил его без присмотра, уйдя в другую комнату.

Ребенок, находясь в ванной, самостоятельно выбраться из нее не смог, из-за чего наглотался воды и умер.

Идет время подачи апелляционных жалоб на указанный приговор суда в связи с мягкостью назначенного наказания