ДТП: в центре Харькова Toyota не пропустил BMW (ВИДЕО)

Пострадавших в аварии нет.
Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по улице Литературной, при выезде на перекресток с улицей Данилевского не выполнил требование дорожного знака З 2.2 «Проезд без остановки запрещен».
Когда автомобиль пошел на поворот без предварительной остановки, он не предоставил преимущество в движении c автомобилем BMW, двигавшимся по главной дороге, и произошло столкновение.
На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП за нарушение п.п. 8.4.б, 16.11. ПДД Украины.
В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, травмированных нет.
Напомним, утром 14 июня на ул. Героев Труда, 7 автомобиль Газель не придерживался безопасного бокового интервала и наехал на островок безопасности. После этого грузовик опрокинулся на два колеса.
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