Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: в центре Харькова Toyota не пропустил BMW (ВИДЕО)
14.06.2021  15:41   

ДТП: в центре Харькова Toyota не пропустил BMW (ВИДЕО)

Пострадавших в аварии нет.

ДТП Харьков: в центре столкнулись иномарки

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 13 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Водитель автомобиля Toyota RAV4, двигаясь по улице Литературной, при выезде на перекресток с улицей Данилевского не выполнил требование дорожного знака З 2.2 «Проезд без остановки запрещен».

Когда автомобиль пошел на поворот без предварительной остановки, он не предоставил преимущество в движении c автомобилем BMW, двигавшимся по главной дороге, и произошло столкновение.

На водителя автомобиля Toyota патрульные составили административный протокол по ст.124 КУоАП за нарушение п.п. 8.4.б, 16.11. ПДД Украины.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, травмированных нет.

Напомним, утром 14 июня на ул. Героев Труда, 7 автомобиль Газель не придерживался безопасного бокового интервала и наехал на островок безопасности. После этого грузовик опрокинулся на два колеса.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.06 Криминал и происшествия Напротив сервисного центра МВД в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО, ФОТО) 14.06 Криминал и происшествия Утренний кульбит Газели в Харькове: островок безопасности выдержал удар (ВИДЕО) 14.06 Криминал и происшествия ДТП в тихом центре Харькова создало воскресную пробку (ВИДЕО, ФОТО)
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 