Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Утренний кульбит Газели в Харькове: островок безопасности выдержал удар (ВИДЕО)
14.06.2021  10:28   

Утренний кульбит Газели в Харькове: островок безопасности выдержал удар (ВИДЕО)

Авария произошла на пешеходном переходе напротив ТРЦ на Салтовке.


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Около пяти часов утра в понедельник, 14 июня, на ул. Героев Труда, 7 грузовик попал в ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Как оказалось, на пешеходном переходе напротив ТРЦ Дафи водитель автомобиля Газель не придерживался безопасного бокового интервала и наехал на островок безопасности.

После этого грузовик опрокинулся на два колеса.

Водитель в аварии не пострадал.

Прибывшие на вызов патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Материалы о происшествии передадут в суд.

Напомним, вечером 13 июня на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet.

ДТП Харьков: на Салтовке Газель врезалась в островок безопасности

Тэги:  дтп, харьков
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