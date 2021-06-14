Утренний кульбит Газели в Харькове: островок безопасности выдержал удар (ВИДЕО)

Авария произошла на пешеходном переходе напротив ТРЦ на Салтовке.
Около пяти часов утра в понедельник, 14 июня, на ул. Героев Труда, 7 грузовик попал в ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Как оказалось, на пешеходном переходе напротив ТРЦ Дафи водитель автомобиля Газель не придерживался безопасного бокового интервала и наехал на островок безопасности.
После этого грузовик опрокинулся на два колеса.
Водитель в аварии не пострадал.
Прибывшие на вызов патрульные составили на водителя административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Материалы о происшествии передадут в суд.
Напомним, вечером 13 июня на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости столкнулись автомобили Hyundai и Chevrolet.
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