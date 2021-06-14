14.06.2021 09:12

ДТП в тихом центре Харькова создало воскресную пробку (ВИДЕО, ФОТО)

На Госпромом столкнулись две иномарки



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После десяти часов вечера воскресенья, 13 июня, стучилось дорожно-транспортное происшествие на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.

Участниками ДТП стали автомобиль Hyundai и автомобиль Chevrolet.

Удар во время столкновения был настолько сильным, что машины разбросало по обе стороны от перекрестка.

Пассажирку из автомобиля Chevrolet получила травмы во время аварии. Медики скорой госпитализировали ее в больницу.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая и установит причины аварии.

Напомним, днем 13 июня на парковке ТРЦ Французский бульвар столкнулись автомобили Mazda и Ferrari.