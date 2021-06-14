ДТП в тихом центре Харькова создало воскресную пробку (ВИДЕО, ФОТО)

На Госпромом столкнулись две иномарки
После десяти часов вечера воскресенья, 13 июня, стучилось дорожно-транспортное происшествие на перекрестке ул. Р. Роллана и пр. Независимости, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию.
Участниками ДТП стали автомобиль Hyundai и автомобиль Chevrolet.
Удар во время столкновения был настолько сильным, что машины разбросало по обе стороны от перекрестка.
Пассажирку из автомобиля Chevrolet получила травмы во время аварии. Медики скорой госпитализировали ее в больницу.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которая и установит причины аварии.
Напомним, днем 13 июня на парковке ТРЦ Французский бульвар столкнулись автомобили Mazda и Ferrari.
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