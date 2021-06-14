14.06.2021 08:23

На парковке торгового центра в Харькове – ДТП с Ferrari

Травмированных в результате столкновения нет.

На парковке ТРЦ Французский бульвар столкнулись автомобили Mazda и Ferrari, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе Патрульной полиции.

Авария произошла около четырех часов дня воскресенья, 13 июня в районе здания 44 по улице Академика Павлова, 44.

Прибывшие на место аварии патрульные предварительно установили, что водитель автомобиля Mazda нарушил п.10.9 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем Ferrari.



В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП. Материалы будут переданы в суд.

Напомним, утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района перевернулся КамАЗ, груженный зерном. В результате удара открылся топливный бак, и на дорогу вылилось топливо. Чтобы избежать возгорания, бойцы ГСЧС смыли с проезжей части разлитый дизель.