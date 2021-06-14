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14.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 14 июня

День не склоняет заниматься ни работой, ни домашними делами, зато рождает желание общаться с близкими и друзьями, гулять на природе и получать удовольствия от жизни.

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 14 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Попытки взвалить на Овна любые дела, не входящие в круг его прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Овен будет склонен относиться не слишком ответственно. Зато у Овна настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли ему повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Телец не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Все мысли и планы Близнецов будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Близнецам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Рак (22 июня – 23 июля)
День обещает пройти у Рака достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Раку просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется.

Лев (24 июля – 23 августа)
В душе у Льва будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же – вряд ли это получится. Если Лев не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Льву лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Звезды будут склонять Деву бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Дева и будет находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же она может с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весам будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится – чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Весам, – это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В душе у Скорпиона романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках ни витал Скорпион, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Скорпиону наделать больших глупостей.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
У Стрельца есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Стрельца апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерога будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: «надо было сделать иначе» и «сам виноват». Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Водолей (21 января – 19 февраля)
В душе у Водолея проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Водолей рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок вряд ли получится.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Рыб, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над «i»?

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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