14.06.2021 08:44

Аварийное отключение воды в Харькове 14 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

пр. Московский, 308 (п. №6) до 17:00 14 июня.; ул. Франтишека Крала, 71 (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 49-а, 51, 53-а,б до 20:00 14 июня.



Киевский район:

ул. Пушкинская, 40 (стояк), ул. Продольная, 1 (п. №5), ул. Валентиновская (Блюхера), 15-б (п. №4, стояк) до 20:00 14 июня.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 130 (п. №7, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-б (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (п. №12, стояк), ул. Академика Павлова, 140 (п. №11) до 17:00 14 июня.; пр. Тракторостроителей, 92 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 68 (п. №7, стояк) до 20:00 14 июня.



Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 242-а (п. №4, стояк) до 17:00 14 июня., пер. Ватутина (ч/с) до 20:00 14 июня.



Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 2 до 20:00 14 июня.



Слободской район:

ул. Хуторянская, 1-б (п. №1), ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №1, стояк) до 17:00 14 июня;

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20 (п. №10, спаренный стояк), ул. Ковтуна, 15 (стояк), ул. Танкопия, 6-а (п. №5, стояк), ул. Хуторянская, 1-а,б до 20:00 14 июня.



Холодногорский район:

ул. Кацарская, 23 (п. №4, стояк), ул. Чеботарская, 40 до 20:00 14 июня.



Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 50-а (стояк), пр. Победы, 68-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №3, стояк), пр. Победы, 64 (п. №12, стояк), пр. Победы, 78-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №9, стояк), ул. Софиевская (ч/с) до 20:00 14 июня.

Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.