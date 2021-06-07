07.06.2021 09:40

Топливо разлилось по дороге: на ДТП с зерновозом под Харьковом вызвали спасателей (ФОТО)

Сотрудники ГСЧС шлангами смывали разлитое на трассе топливо

Утром 6 июня в селе Куриловка Купянского района произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовиком, груженным зерном, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На трассе сообщением Купянск - Кругловка, проходящей по улице Белова села Куриловка перевернулся КамАЗ, груженный зерном. У грузовика был еще и прицеп, он, к счастью, не перевернулся.

В результате удара открылся топливный бак и на дорогу вылилось топливо. Существовала угроза попадания его на аккумуляторы и, как следствие, возгорания.

На помощь к месту происшествия вызвали спасателей 44-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС.

Бойцы ГСЧС смыли с проезжей части разлитый в результате ДТП дизель.

Водитель в результате ДТП не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза.