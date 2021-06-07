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07.06.2021  09:15   

В центре Харькова ограбили девушку

У пострадавшей отобрали мобильный телефон.

Силой отобрали телефон: в центре Харькова ограбили девушку

Ограбление произошло в ночь на воскресенье, 6 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Патрульную полицию

На Сумской к девушке подошел неизвестный мужчина и, угрожая расправой, отобрал мобильный телефон.

Пострадавшая сразу позвонила в полицию. Прибывшим на место происшествия патрульным девушка рассказала, как выглядел грабитель.

Правоохранители нашли и остановили подходящего по приметам мужчину. При поверхностном обыске у него нашли мобильник девушки.

Подозреваемого передали следственно-оперативной группе, которая провела соответствующие следственные действия.

Напомним, на Плехановской рецидивист выхватил из рук 12-летнего мальчика мобильный телефон и скрылся.

Тэги:  ограбление, харьков
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