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04.06.2021  15:19   

В Харькове ограбили ребенка: грабитель задержан

Рецидивист в Харькове выхватил из рук 12-летнего мальчика мобильный телефон и скрылся.

Средь бела дня в Харькове ограблен ребенок. Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, ограбление ребенка произошло на Плехановской.
 
Информация поступила в дежурную часть отдела полиции №2 Харьковского райуправления полиции №1 3 июня 2021 года около 14:00 от оператора службы 102.
 
Менее чем через час хулиган - 41-летний рецидивист - был задержан. 
 
Следователем открыто уголовное производство по статье о грабеже.
 
Налетчику светит срок от 4 до 6 лет.
 
Следственные действия продолжаются.
 
Напомним, что ранее мы писали о том, что в Харкове избит подросток.  
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, воровство, харьков
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