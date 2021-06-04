Средь бела дня в Харькове ограблен ребенок. Новости Харькова

04.06.2021 15:19

В Харькове ограбили ребенка: грабитель задержан

Рецидивист в Харькове выхватил из рук 12-летнего мальчика мобильный телефон и скрылся.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, ограбление ребенка произошло на Плехановской.

Информация поступила в дежурную часть отдела полиции №2 Харьковского райуправления полиции №1 3 июня 2021 года около 14:00 от оператора службы 102.

Менее чем через час хулиган - 41-летний рецидивист - был задержан.

Следователем открыто уголовное производство по статье о грабеже.

Налетчику светит срок от 4 до 6 лет.

Следственные действия продолжаются.