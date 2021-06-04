04.06.2021 15:58

ДТП: В Харькове авто слегка взлетело от удара в грузовик - момент аварии (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове произошло ДТП.

Авария случилась на улице Костычева.

Здесь легковой автомобиль попытался проскочить на повороте между грузовиком и обочиной.

Но расчет водителя оказался не верен, и, опасная задумка закончилась аварией.

Не вписавшись в поворот, легковушка крепко помяла себе капот, слегка взлетев от удара.