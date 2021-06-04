О столкновении сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове произошло ДТП.
Авария случилась на улице Костычева.
Здесь легковой автомобиль попытался проскочить на повороте между грузовиком и обочиной.
Но расчет водителя оказался не верен, и, опасная задумка закончилась аварией.
Не вписавшись в поворот, легковушка крепко помяла себе капот, слегка взлетев от удара.
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