Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП: В Харькове авто слегка взлетело от удара в грузовик - момент аварии (ВИДЕО)
04.06.2021  15:58   

ДТП: В Харькове авто слегка взлетело от удара в грузовик - момент аварии (ВИДЕО)

О столкновении сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, в Харькове произошло ДТП.

Авария случилась на улице Костычева.

Здесь легковой автомобиль попытался проскочить на повороте между грузовиком и обочиной.

Но расчет водителя оказался не верен, и, опасная задумка закончилась аварией.

Не вписавшись в поворот, легковушка крепко помяла себе капот, слегка взлетев от удара.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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