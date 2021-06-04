04.06.2021 14:59

В Харькове проходят "Веселые гонки"

Маленькие карапузы, велолюбители и профессиональные велосипедисты. Более 300 участников. Всех их собрал фестиваль "Веселые гонки".



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . Маленькие карапузы гоняли в гонке Жуков, другие поборются за первенство в велозабеге на 3,5 и 10 километров.

У каждой возрастной группы - своя трасса, маршрут и испытания. Самым старшим участникам "Веселых гонок" - 16 лет, а самым маленьким всего до двух лет. Последние еще не совсем разговорчивы, но уже крепко держатся за руль и внимательно ждут своего старта.

Каждый участник гонки ЖУК - изо всех сил и до последнего боролся за то, чтобы быть первым на финише. На пьедестале - ловкие. Хотя здесь всех можно назвать победителями.

На другой площадке постарше участники педалировали и боролись за первые места в дистанциях на 3,5 и 10 километров. Опытные гоняли в Лесопарке 12-километровую дистанциею. Для одних велосипедистов участие - праздник спорта, другие оттачивают свое мастерство, чтобы на потом на спортивных соревнованиях показать класс.

В этом году фестиваль "Веселые гонки" проходит при поддержке Харьковского городского совета под лозунгом - "За спорт", который объединяет развитие велодвижения в Харькове и здоровый образ жизни.

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