Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Протащил дедушку по земле: в Харькове ищут очевидцев ДТП (ФОТО)
04.06.2021  14:41   

Протащил дедушку по земле: в Харькове ищут очевидцев ДТП (ФОТО)

В Харькове появилось обращение за помощью в поиске свидетелей аварии.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, появилось обращение за помощью к харьковчанам.
 
"Произошло ДТП 02.06 в 11 утра на перекрестке Тракторостроителей и Салтовского шоссе.
 
Мужчина выходил из маршрутки и выпал, водитель протащил его 5-7 метров и нанёс телесные повреждения.
 
Пострадавшему требуется срочная дорогостоящая операция, а водитель маршрутки отказывается.
 
10 маршрутка — номер маршрутки 1479, номер автобуса 994, ищем возможных свидетелей ДТП!
 
Звонить по номерам: 0669883773 Галина Фёдоровна 0667550997 Алексей
 

Тэги:  дтп, авария, харьков, розыск
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