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04.06.2021  14:14   

ДТП в Харькове: грузовик задел провода, и столб раздавил иномарку (ВИДЕО, ФОТО)

К счастью, водителя в автомобиле не было.


// Telegram

Днем 4 июня в Харькове произошло ДТП с участием  грузовика, столба электропередач и легкового автомобиля Mazda, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла на Михайловской площади (это продолжение площади Защитников Украины за Апелляционным судом на пересечении улиц Руставели, Нетеченской и пр. Гагарина).

По словам очевидцев, водитель грузовика не опустил кузов и автомобиль зацепил провода.

В результате опора упала и раздавила крышу припаркованного автомобиля Mazda.

Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

ДТП Харьков: столб электропередач разбавил иномарку

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302. Утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А утром 2 июня не повезло водителям, едущим с Салтовки в центр: на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.

Тэги:  харьков, дтп
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