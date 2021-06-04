04.06.2021 14:14

ДТП в Харькове: грузовик задел провода, и столб раздавил иномарку (ВИДЕО, ФОТО)

К счастью, водителя в автомобиле не было.



// Telegram

Днем 4 июня в Харькове произошло ДТП с участием грузовика, столба электропередач и легкового автомобиля Mazda, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

Авария произошла на Михайловской площади (это продолжение площади Защитников Украины за Апелляционным судом на пересечении улиц Руставели, Нетеченской и пр. Гагарина).

По словам очевидцев, водитель грузовика не опустил кузов и автомобиль зацепил провода.



В результате опора упала и раздавила крышу припаркованного автомобиля Mazda.

Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Напомним, 29 мая около девяти часов утра произошло ДТП на проспекте Льва Ландау, 48: легковой автомобиль ЗАЗ 110307 «нырнул» под грузовик ГАЗ 3302. Утром 1 июня на улице Шевченко, 26 произошла авария с участием легкового автомобиля Daewoo Lanos и цементовоза. А утром 2 июня не повезло водителям, едущим с Салтовки в центр: на повороте с улицы Героев Труда на улицу Сидора Ковпака грузовой автомобиль врезался в едущий впереди легковой автомобиль Daewoo Sens.