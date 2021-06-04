04.06.2021 14:00

В харьковской гимназии из-за распыления газа эвакуировали 750 детей

Инцидент произошел в 153 гимназии в Новобаварском районе Харькова.



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев. На данный момент все экстренные службы отработали место происшествия. Все три этажа учебного заведения были проветрены. Через некоторое время ученики могут войти внутрь здания.

На момент распыления в школе находилось 750 детей. Пострадавших нет.

По информации РЕДПОСТ, перцовый баллон распылила девочка, ученица 7 класса. Она утверждала, что случайно нажала на клапан баллончика, после чего сама подошла к учителю и призналась в содеянном. Наличие перцового баллона она пояснила тем, родители его дали для самообороны от собак.

Напомним, 19 ноября 2020 года в школе №162 на улице Пермской, 13, из-за резкого запаха вывели учащихся из здания школы. Первоначально предполагали утечку газа.

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