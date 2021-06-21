Бросался с ножом на людей: в Харькове поймали дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают соцсети.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, днём по Коцарской улице бегал мужчина в неадекватном состоянии.
Дебошир с ножом и перцовкой кидался на людей.
А затем забежал во двор.
Быстро приехавшие копы обезоружили и скрутили дебошира.
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Интуиция сегодня на высоте и способна дать немало ценных советов. Смело включайте ее реализации любых задумок.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
21 июня в 6 часов 32 минуты по Киеву наступит астрономическое лето.
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