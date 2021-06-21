Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Бросался с ножом на людей: в Харькове поймали дебошира (ВИДЕО)
21.06.2021  19:39   

Бросался с ножом на людей: в Харькове поймали дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают соцсети.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, днём по Коцарской улице бегал мужчина в неадекватном состоянии.

Дебошир с ножом и перцовкой кидался на людей.

А затем забежал во двор.

Быстро приехавшие копы обезоружили и скрутили дебошира.

Тэги:  дебош, хулиганство, харьков, наркотики, баллончик
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