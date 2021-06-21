21.06.2021 19:39

Бросался с ножом на людей: в Харькове поймали дебошира (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают соцсети.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, днём по Коцарской улице бегал мужчина в неадекватном состоянии.

Дебошир с ножом и перцовкой кидался на людей.

А затем забежал во двор.

Быстро приехавшие копы обезоружили и скрутили дебошира.