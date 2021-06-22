Как прошел День музыки в Харькове. Фоторепортаж

21 июня в Харькове состоялся фестиваль День музыки, в рамках которого по всему городу проходили различные тематические активности: лекции, музыкальные программы, театральные представления, шествия и даже заплывы.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
«День музыки в Харькове», часть международного фестиваля Fête de la musique, проводится уже восьмой раз, сообщает РЕДПОСТ.
Мероприятия фестиваля «День музыки» проходят на улицах и площадях, в парках, скверах, клубах, кафе, хабах.
В этот раз изюминками фестиваля стали Музыкальная хода, в которой приняли участие более 100 человек - харьковские певцы, музыканты, актеры, клоуны и перформеры и Музыкальный сплав, во время которого исполнители этно проплыли по реке Лопань от Бурсацкого спуска к скверу «Стрелка», играя на экзотических музыкальных инструментах.
Интуиция сегодня на высоте и способна дать немало ценных советов. Смело включайте ее реализации любых задумок.
Днем и вечером небо в Харькове будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
21 июня в 6 часов 32 минуты по Киеву наступит астрономическое лето.
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